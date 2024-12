Oasport.it - F1, i promossi e bocciati del GP di Abu Dhabi: Leclerc si supera, Hamilton un martello all’ultima recita in Mercedes

Leggi su Oasport.it

GP ABUF1 2024Lando Norris: con tutta la pressione sulle sue spalle, dopo l’incidente al via tra Piastri e Verstappen, non commette errori e vince dalla pole position ad Abutenendo sempre a debita distanza la Ferrari di Sainz grazie ad una leggera superiorità tecnica della sua MCL38. Un successo decisivo per regalare alla McLaren il titolo mondiale costruttori.Charles: protagonista di una rimonta strepitosa, da 19° a 3°. Costruisce gran parte del suo recupero nel primo giro, guadagnando ben 11 posizioni (grazie al caos di curva 1 e a delle manovre impeccabili a centro gruppo) e ritrovandosi subito 8°. L’undercut su Russell funziona alla perfezione ed il monegasco riesce così ad agguantare il podio, un risultato comunque non sufficiente per portare la Ferrari davanti alla McLaren in campionato.