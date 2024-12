Notizie.com - Esplosione Calenzano, “qualità dell’aria nella norma”, il presidente SIMA: “Come comportarsi nelle prossime ore”

“Non ci sono rischi per la salute”. L’esito del monitoraggio di Arpat sull’e l’incendio allo stabilimento Eni di. “Le concentrazioni in aria a livello del suolo” dal momento in cui sono state spente le fiamme “sono da ritenersi trascurabili”. La nube di fumo si è dispersa in tempi “relativamente brevi”, dunque per l’Agenzia per l’ambiente della Regione Toscana, “non si ravvisa la necessità di prelievo di campioni al suolo”., “”, il: “ore” (Ansa Foto) – notizie.comL’esito del monitoraggio dell’Arpat è positivo, la. Dopo i rilievi, i tecnici hanno confermato quello che aveva anticipato l’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni mentre le analisi erano ancora in corso.