Dune | Prophecy | la recensione del quarto incredibile episodio

Inutile continuare a paragonare Il Trono di Spade a, le due serie hanno moltissime similitudini e soprattutto in questa puntata ne abbiamo la conferma. Unpieno di avvenimenti importanti che iniziano a gettare le basi per quello che potrebbe arrivare nel finale. I riferimenti alla Jihad Batleriana, la guerra religiosa contro le macchine pensanti, sono molteplici, e nella puntata gioca un ruolo fondamentale Desmond Hart.Infatti, l’uomo che dice di essere sopravvissuto al Verme delle Sabbie su Arrakis dopo essere stato mangiato, è al centro dell’e si rivela essere la minaccia principale per la Sorellanza e per Valya e Tula Harkonnen. Le due sorelle dovranno, oltre a venire a capo di un mistero che sta avvenendo all’interno del gruppo religioso, cercare di arginare il piano dell’uomo che vuole distruggere quelle che diventeranno le Bene Gesserit.