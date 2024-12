Sport.quotidiano.net - Despar 4 Torri inizia forte il ritorno. Battuta nettamente Baricella

Leggi su Sport.quotidiano.net

Comincia nel migliore dei modi il girone didi regular season per ladi coach Dalpozzo. I granata tornano sul parquet del Pala Aeffe e mandano al tappeto76-51, grazie un’ottima prova di squadra con tutti i giocatori a referto. Sono però i bianconeri ad approcciare meglio la gara: con buone percentuali al tiro l’ex granata Brandani trascina gli ospiti sul +4. La 4non resta a guardare: insegue, pareggia con Bianchi e sorpassa con la tripla del 13-10 di Beccari. Laperò non è ineccepibile e concede troppe conclusioni indisturbate a, che rientra sul 31-25. Il timeout di Dalpozzo scuote la 4: si alzano i giri in difesa, a uomo e a zona, Mujakovic e Bertocco ristabiliscono le distanze e Bianchi sigla il +18, complice il fallo tecnico per proteste a coach Minozzi.