Ilfattoquotidiano.it - “Costretti a dormire in un magazzino. Turni di 12 ore per 5 euro l’ora”: la video-denuncia degli ‘schiavi dei divani’ insieme a Sudd Cobas

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in unper continuare a lavorare, è la storia di una quindicina di operai dell’azienda di produzione di divani e mobili Gruppo8 Srl di Forlì, in Emilia-Romagna. Negli scorsi giorni i lavoratori,al sindacato-Prato Firenze, hanno fatto partire uno sciopero e dichiarato un presidio permanente all’interno e all’esternostabilimenti, stanchi delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti.“Gli operai incrociano le braccia controdi 12 ore al giorno per sei o sette giorni la settimana in cambio di salari inferiori ai 5 ero. Gli addetti di via Meucci, inoltre, sono da mesia vivere in un dormitorio allestito dall’azienda all’interno dello stabilimento”, si legge in una nota dei. “Un unico stanzone adibito a, privo di riscaldamento, servizi igienici adeguati e con tutte le peggiori condizioni di rischio ed insalubrità”.