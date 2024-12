Anteprima24.it - Caputo: “La pizza è il volano di sviluppo per l’intera filiera”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Una importante iniziativa che si propone di valorizzare non solo la, maagroalimentare collegata a questo prodotto così straordinario. L’evento Tutto-Sial di Shanghai sarà riproposto ogni anno in altre grandi città del mondo, partendo proprio dalla Cina. L’obiettivo è quello di rendere Napoli e la Campania un punto di riferimento mondiale, affermando la nostra leadership, nell’ambito del contesto internazionale della”.Così Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, nel corso della presentazione alla stampa della partnership tra Tuttoe Comexposium-Sial, promossa da Regione Campania, Squisito Eventi e Universal Marketing per lo svolgimento della fiera a Shanghai il 19 maggio prossimo. “Costruiamo un ponte tra Occidente e Oriente – continua– esaltando la, ma anche tutti i prodotti che fanno di questo alimento il più consumato al mondo.