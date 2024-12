Dilei.it - Bella Hadid debutta come attrice: il suo primo ruolo nella serie cult americana Yellowstone

Leggi su Dilei.it

La supermodella, nota per la sua carriera sulle passerelle internazionali, fa il suo debutto. Nell’episodio penultimo della quinta stagione,interpreta Sadie, la fidanzata di Travis Wheatley, un addestratore di cavalli interpretato dal creatore stesso della, Taylor Sheridan. Il cameo ha acceso l’entusiasmo dei fan, mettendo in luce un lato inedito della top model, che ha saputo unire fascino e abilità equestri in una performance sorprendente.: un debutto che unisce moda e talento equestre, già icona di stile grazie alle sue collaborazioni con brandDior e Versace, porta sul set dila stessa eleganza che la contraddistingue. Neldi Sadie, appare in perfetto stile Western: un cappello da cowboy, una canotta bianca strappata, jeans con una grande fibbia decorativa e una camicia di flaannodata in vita.