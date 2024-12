Ilrestodelcarlino.it - Aurora Jesi autoritaria, Piombino cede. Fabriano: ancora una trasferta amara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

6854 : Lucas 11, Berra 3, Lenti 9, Zucchini ne, Marshall 15, Rota 11, Ruggiero ne, Spinelli, Colussa 15, Stentardo ne, Mehmedoviqu 4. All. Gandini RISTOPRO: Carta 2, Raucci 2, Da Rin, Romagnoli ne, Scandiuzzi, Pierotti 12, Centanni 10, Gnecchi 4, Molinaro 10, Pisano 2, Dri 12, Ottoni ne. All. Niccolai Arbitri: Giovagnini di Torino e Caneva di Collegno (Torino) Parziali: 23-16 34-29 50-48 68-54 Non riesce a sfatare il tabùdelle ultime settimane la Ristopro, battuta in Campania dal Sant’Antimo che la stacca in classifica salendo a quota 16. Finisce 68-54 ma il divario netto non deve ingannare perché la Ristopro, pur avendo a lungo inseguito, aveva raggiunto la parità all’inizio del quarto conclusivo: fatale però proprio i 10’ finali, che Sant’Antimo si aggiudica 18-6.