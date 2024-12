Bergamonews.it - Ancelotti teme l’Atalanta: “Per il Real Madrid è una partita difficile”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ilarriva in città per giocarsi la, come fa sempre in Champions League, ma con la pressione di dover fare risultato per non rischiare di uscire dalle prime 24 della classifica unica, scenario plausibile qualora non dovessero arrivare punti. Il momento non è dei migliori, Carloperò non si mostra preoccupato, anzi. “Abbiamo tre partite per qualificarci, saràentrare nelle prime 8, dovremo fare un round di playoff, ma penso che non ci siano più di tre punti domani in palio. Le cose miglioreranno, pensiamo a finire l’anno” afferma in conferenza stampa.“Sarà unacomplicata, la piùche abbiamo da qui a fine anno, perché affrontiamo una squadra in forma, migliorata tantissimo rispetto alla Supercoppa, ha entusiasmo, gioca bene, sta vincendo tanto.