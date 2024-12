Lanazione.it - Amaretto d’oro. Vince Minissale: "Grande successo"

SANTA CROCE Il "Pizzaiolo Imbruttito" Antonino, titolare del "Laboratorio degli impasti" di corso Mazzini, ha vinto l’2024. I suoi amaretti sono stati giudicati più buoni tra quelli in concorso dalla giuria composta dall’attrice Enrica Guidi, la famosa Tizzy del BarLume, dalla chef Cristina Pistolesi, Angelo Scaduto presidente della Pro Loco, Enrico Grilli presidente della Pro Loco di Saline di Volterra, Marco Nuti rappresentante di Assoconciatori e Gemma, cittadina scelta tra il pubblico.messo in palio dalla gioielleria Baroni di Andrea Nesti e Sara Giani. La 32esima edizione della Festa dell’, dolcetto tipico santacrocese impastato con uova, mandorle sbriciolate e scorsa di limone, va in archivio con un ennesimoe il pieno di pubblico, nonostante la giornata non bella.