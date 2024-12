Quotidiano.net - Alicia Giménez-Bartlett incanta a 'Più libri più liberi' con Petra Delicado e nuove storie

ROMASabato, alla sua prima volta a “Piùpiù“,, la creatrice della serie di gialli con protagonista l’amatissima ispettrice, diventata anche una serie tv interpretata da Paola Cortellesi su Sky, si è rivelata la vera star della fiera della piccola e media editoria che si è conclusa ieri. La scrittrice spagnola, 73 anni, ha parlato del ritorno delle giovani ispettrici Berta e Marta Miralles, che si sono fatte conoscere nel romanzo La presidente (Sellerio). Nella nuova avventura che apre la raccolta Animali in giallo – strenna natalizia di Sellerio, appena arrivata in libreria – la coppia Miralles è alle prese con l’uccisione di sette tori da corrida e il loro guardiano. "Mi diverto tanto con questa coppia di sorelle che penso di fare un altro libro con loro, come minimo.