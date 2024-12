Quotidiano.net - Alfabetizzazione finanziaria: il gender gap e l'importanza dell'educazione nelle scuole

Leggi su Quotidiano.net

PER LE DONNE, secondo il report Edufin Index, il ridotto interesse verso l’argomento degli investimenti e la bassa propensione a informarsi rimangono fattori chiave che contribuiscono alla loro minoree assicurativa rispetto agli uomini. Tuttavia, ilgap è influenzato anche dalla bassa autonomia decisionalee donne che trova origine nel contesto edinamiche familiari. Secondo l’Osservatorio, la donna continua infatti a essere percepita come la principale responsabilea cura domestica, il che riduce il tempo che può dedicare alla propria autonomia. Ma anche i giovani (18-24 anni) rimangono tra i gruppi di popolazione che non raggiungono ancora la sufficienza (livello Edufin Index 50), ma rispetto alle precedenti generazioni la Generazione Z ha un più alto livello di socializzazione, l’indicatore che racconta come si acquisiscono e sviluppano valori, conoscenze e comportamenti finanziari in famiglia (la Gen Z registra 5 punti in più rispetto ai Baby Boomer).