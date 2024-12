Thesocialpost.it - Aggressione al Centro Commerciale: giovane ragazza accoltellata, fermato l’ex

Unadi 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena, fuori da un supermercato di via Prealpi a Giussano (Monza), intorno alle 13,30 di oggi. Ad accoltellarla, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe statocompagno, rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia.Leggi anche: Ikea, scoppia la rivolta dei lavoratori italiani: “Mobili svedesi, stipendi cinesi”L’uomo sarebbe evaso dagli arresti domiciliari, dove si trovava per una precedentecon l’acido commessa nel novembre 2023 nei confronti della vittima a Erba (Como). Laal momento dei soccorsi era cosciente e avrebbe indicato lei ai carabinieri della compagnia di Seregno il suo aggressore.I due, stando alle prime indagini, si erano dati appuntamento fuori dal supermercato.