Zancan | Inter sa fare due partite Travolgente o solida! Fortissima

Federicoha esaltato il modo in cui l’riesce a vincere le sue. Due versioni secondo il giornalista di Sky Sport tra campionato e Champions League. ULTIMA – L’non si ferma più e vince anche contro il Parma per 3-1. L’autogol di Matteo Darmian è una macchia in una prestazione perfetta condita da giocate di altissimo livello. Dal gol di Nicolò Barella fino alla firma di Federico Dimarco, che ha regalato a San Siro una magia incredibile., il commento dipost-ParmaCOMMENTO – Federicoha voluto esaltare una capacità della compagine di Simone Inzaghi: «L’è molto forte,. La squadra saormai due tipi di: unacome quella che abbiamo visto con il Parma venerdì sera, le altre come quelle di Champions League. In Europa l’non è bella, non gioca benissimo, ma non subisce gol e ha affrontato squadre forti come Arsenal, Manchester City e Lispia.