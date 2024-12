Ilrestodelcarlino.it - Vis inarrestabile: Paganini segna il gol decisivo e la difesa mantiene il cleen sheet

Vukovic 7: Perfetto. Respinge in tuffo prima Mignanelli con due ottimi interventi e poi Antenucci sul finale. Grazie ai suoi interventi la Vis colleziona un ennesimo. Zoia 6,5: Attento. Si occupa principalmente della fase difensiva e lo fa egregiamente, non commettendo alcuna imprecisione. Ad inizio gara apparecchia a Molina il gol del vantaggio fornendogli una gran palla. Occasione che però non viene capitalizzata in rete dal bomber argentino. Coppola 6,5: Leader della. Re dei contrasti, sempre in anticipo sull’avversario. Giganteggia nel reparto arretrato, determinante in avanti. È infatti una sua conclusione respinta dal palo a propiziare il gol del vantaggio. Palomba 6: Abile nell’allontanare ogni pericolo. Gestisce discretamente anche la prima fase d’impostazione.