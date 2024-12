Isaechia.it - Uomini e Donne, una coppia nata nel programma verso la rottura? L’indiscrezione

Sarebbe già giunta al capolinea la frequentazione fra due discussi protagonisti del Trono over di.Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Vincenzo La Scala e Ilaria Volta sarebbero sul punto di lasciarsi.I motivi per cui fra i due volti del dating show di Maria De Filippi starebbe per arrivare la parola fine, sono stati spiegati dal blogger attrauna storia Instagram:Vincenzo e Ilariala. Perlomeno da parte del cavaliere c’è già stata. A lui non sono piaciuti alcuni atteggiamenti di lei.Il loro percorso all’interno deldi Canale 5 è stato spesso al centro delle critiche. I due nonostante avessero iniziato una frequentazione, temporeggiavano nel lasciare lo studio di. A un certo punto, poche settimane fa, sono stati caldamente invitati da Tina Cipollari e Gianni Sperti a levare le tende dalle comode sedie degli Elios.