Ilgiorno.it - Umanizzazione del Pronto Soccorso di Lodi: nuove donazioni e segnaletica innovativa

Prosegue l’““ deldell’ospedale Maggiore di. Tagliato un altro traguardo del progetto che ha già visto, tra il 2022 e il 2023, l’installazione di tre monitor tv presso la sala di attesa, donati da Pia Zirpolo, ex dipendente dell’Asst, referente regionale e vicepresidente locale dell’Associazione Aira (Associazione Italiana Reum Amici) e il posizionamento di impianti di distribuzione di bevande e snack. Sempre Aira, diretta, nelgiano, da Stefano Spelta, ha donato all’Azienda socio sanitaria territoriale di60mila euro per finanziare alcuni interventi strutturali nell’area deldell’Ospedale Maggiore die ad ultimare ulteriori iniziative diin un ambito particolarmente delicato, come quello dell’emergenza urgenza.