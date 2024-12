Turismo viaggi di Natale per 115 milioni di italiani | 4 miliardi di euro la spesa prevista

Leggi su Ildenaro.it

Sono 11,5gliche quest’anno si concederanno un viaggio durante le festività natalizie e, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, spenderanno in media 335a testa, per un totale stimato in quasi 4di. Concedersi un viaggio durante questo periodo sta diventando una pratica sempre più diffusa e, come emerge dall’indagine, tra coloro che partiranno quest’anno, il 32% ha dichiarato di avere a disposizione un budget superiore a quello dello scorso anno; di contro, il 23% ha detto che, pur non rinunciando al viaggio, ha minori risorse da dedicare a questa attività rispetto a dodici mesi fa, prevalentemente per problemi di natura economica. Sebbene la maggior parte dei viaggiatori pagherà con i propri risparmi, non mancano i consumatori che hanno fatto ricorso ad un prestito personale; quasi il 2% del campione, percentuale che arriva a superare il 4% nella fascia di viaggiatori con età compresa tra i 25 e i 34 anni.