Tragedia in superstrada, Chiara Albanini muore a soli 28 anni in un terribile incidente

Un tragicoha scosso la comunità di Boville Ernica nel primo pomeriggio di oggi., una giovane di 28, ha perso la vita in unavvenuto sullaSora-Ferentino, nel territorio di Veroli. La ventottenne viaggiava come passeggera su un’auto condotta da un amico, anch’egli residente a Boville Ernica, che è rimasto ferito nell’.Leggi anche: 17enne picchia la madre e aggredisce i poliziotti, arrestato dopo la fugaInutili i soccorsiNonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, il personale medico non ha potuto fare nulla per salvare la vita di, che è deceduta sul posto. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nella sua comunità di San Lucio, doveera molto conosciuta e stimata per la sua personalità e il suo impegno sociale.