Thesocialpost.it - Sisma in Basilicata: scossa di magnitudo 2.3 registrata questa mattina

Una lievedi terremoto di2.3 è stataalle 07:35 in. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma alle coordinate 40.5330° di latitudine e 15.4950° di longitudine, interessando un’area che comprende i comuni di Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Satriano di Lucania, Brienza, Balvano, Sasso di Castalda e Tito.La, pur percepita in alcuni centri abitati, non ha causato danni a persone o cose. Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.L’evento rientra nella normale attività sismica dell’Appennino lucano, una zona storicamente soggetta a fenomeni di bassa intensità come quello di oggi. Restano attive le procedure di sorveglianza per prevenire e affrontare eventuali emergenze future.