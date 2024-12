Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, siccità e ritardi: così perde i finanziamenti per le dighe e programma soluzioni già superate

Piove. Adesso, mentre scrivo. E mai s’è letto su un giornale fatto tanto banale, a dicembre poi.Ma vedete, io vivo in. Lo dicono gli scienziati, lo dicono i dati ma potrebbero anche non dirlo: è evidente, palese a tutti che qui piova sempre meno. A novembre era ancora clima da spiaggia, buono per crogiolarsi al sole e su Instagram: “15 novembre? No, qui è il 107 di agosto!” Bellissimo. E tragico.Qualcuno dice che questa lunga estate sia un bene per il turismo, ma proprio il turismo d’estate ne ha pagato il prezzo. A luglio l’unica cosa a tuonare dall’alto fu il New York Times: “A causa della mancanza d’acqua, lateme dire anche il turismo”. L’eco della notizia mondiale, i tour operator in allarme, i turisti che assillarono gli hotel dell’isola per assicurarsi che una volta qui avrebbero potuto farsi una doccia.