Rovesciato il regime di Assad in Siria Una nuova era i ribelli conquistano Damasco

Nella notte il governono è caduto: le forze antigovernative hannoil potere di. L'esercito regolare ha abbandonato il Paese dopo che isono entrati a, annunciando la fuga di Bashar al-. Il capo di un osservatorio di guerra dell'opposizionena ha affermato che il presidenteaveva lasciato il paese per una località non rivelata, fuggendo prima l'annuncio degli insorti, che hanno affermato di essere entrati ain seguito alla rapida avanzata attraverso il paese. Il primo ministrono Mohammed Ghazi Jalali ha sottolineato che il governo è pronto a "tendere la mano" all'opposizione e a trasferire le sue funzioni a un governo di transizione. In soli tre giorni, i combattenti dell'opposizione hanno prima di tutto conquistato la seconda città più grande della, Aleppo, dopo il sorprendente crollo delle forze governative fedeli al presidente.