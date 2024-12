Lanazione.it - Riunione Federalberghi Lucca: discussione sull'aumento della tassa di soggiorno

Domani 9 dicembre alle 11,30 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, si terrà unaconvocata dal presidente di, Pietro Bonino. Il principale argomento all’ordine del giorno sarà l’annunciata decisione del Comune di procedere con undi, come riportato anche dagli organi di stampa. “La notizia – afferma Bonino –, non appena emersa, ha suscitato da subito grande dibattito fra gli addetti ai lavori direttamente coinvolti. Un dibattito seguito dalla richiesta al sottoscritto di indire unain tempi rapidi, così da poter discutere assiemequestione”. “Trattandosi di un tema molto sentito – chiude Bonino -, abbiamo deciso di aprire ladi lunedì mattina a tutti gli operatori del settore, compresi coloro che non siano associati a Confcommercio”.