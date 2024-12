Superguidatv.it - Prime Video: i titoli di Dicembre 2024

ha in serbo molte novità per il mese di. Dalla seconda stagione di The Bad Guy al nuovo film È colpa tua? il catalogo è sempre più ricco. Tra numerose serie tv e alcuni film, ecco che cosa vedere sulla piattaforma durante il periodo natalizio.Le serie tv in arrivo suDal 5arriva la seconda stagione di The Bad Guy. Ogni personaggio è a caccia dell’introvabile archivio di Suro, che contiene anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. La guerra si intensifica e l’archivio diventa il campo di battaglia decisivo. Diretto da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana è interpretato da Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. A completare il cast, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza,? Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini.