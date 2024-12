Lanazione.it - Ponte Buggianese sconfitto dal Certaldo: la rete di Cito decide lo spareggio salvezza

subisce una sconfitta cruciale contro ilnello. La partita è stata decisa dalladial 27' del primo tempo. La prima frazione di gioco ha visto poche azioni significative fino al momento decisivo. Al 27', un buon spunto di Corsi ha permesso adi segnare, lasciato solo davanti alla porta. Ilha cercato di reagire, ma i tentativi di Sali, Gargani e Fantini non hanno impensierito il portiere avversario, Gasparri, che ha dovuto intervenire solo una volta, respingendo un calcio di punizione di Lucaccini. Gli ospiti, pur facendo meno del, sono riusciti a difendere il vantaggio e a portare a casa tre punti cruciali. Ora, la classifica spaventa davvero per la squadra di Vettori, con la strada verso lache appare sempre più in salita.