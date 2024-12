Ilgiorno.it - Palazzo Citterio, ecco la Grande Brera: dopo l’inaugurazione porte aperte a tutti

Milano -“È una giornata storica per Milano, che resterà nei libri di storia dell’arte e della città. Il MiC mantiene la promessa di riaprire. E lo fa grazie al meraviglioso staff del direttore Angelo Crespi”. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel giorno di Sant’Ambrogio, e della Prima della Scala, ha elogiato Milano che si conferma “una città all’avanguardia”. CONSENTI Milano,Italyinaugurazione con istituzioni - Milano,Italyinaugurazione con istituzioni e location In the photo:Alessandro Giuli ministro della cultura Italiana (Milano - 2024-12-07, Nick Zonna / ipa-agency.net) p.s. la foto e'\'' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e'\'' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate Particolarmente apprezzate dal ministro, nel tour, “le opere di Morandi con quel tipo di allestimento ha un fascino eccezionale.