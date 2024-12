Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada: sanzioni più dure per alcol, stupefacenti e uso del cellulare alla guida

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

salate e misure ancora più restringenti per chi si mette al volante sotto l’effetto di. Pugno di ferro per chi usa ilmentre si trova, senza dimenticare le nuove regole previste anche per chi si muove sui monopattini elettrici, per cui diventerà obbligatorio, tra le altre cose, avere casco, targa e assicurazione. Sono soltanto alcuni dei punti cruciali del– che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre – e che già in questi giorni continua a far discutere, tra pro e contro. "Soltanto quest’anno contiamo sulle stradenostra provincia quasi quaranta vittime per incidentili – fa presente Maria Assunta Partesotti dell’associazione Aifvs (Associazione italiana familiari vittime) – e intervenire sul regolamento, con un’inasprimento dellee delle misure, soprattutto per contrastare l’uso die droghe al volante, era e rimane un atto indispensabile.