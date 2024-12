Ilrestodelcarlino.it - Neve oggi in Emilia Romagna: quanta e dove, allerta meteo

Bologna, 8 dicembre 2024 – Panorami da fiaba il giorno dell’Immacolata in, in collina e in quota sull’Appennino. In attesa dell’apertura degli impianti sciistici, prevista la prossima settimana, è possibile emozionarsi di fronte a paesaggi imbiancati e al soffice cadere dei fiocchi diche è scesa copiosa in particolare sui rilievi nelle province di Piacenza e Parma, causando anche qualche disagio tra black out e alberi caduti. Nevica in Appennino anche nelle province di Reggio, Modena e Bologna, fino alla. Tantaè scesa da questa notte sull'Appennino reggiano, dalla collina al crinale, mentre piove copiosamente sulla pianura,non si sono registrati fenomeni nevosi. Sui circa mille chilometri di strade provinciali reggiane, al momento però non si segnalano particolari criticità, tranne qualche uscita di strada senza feriti sulla Sp 59 tra Villa Minozzo e Ligonchio e alcuni alberi caduti a causa dellasulla Sp 513 a Buvolo di Vetto.