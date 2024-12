Unlimitednews.it - Nba, Cleveland allunga a Est e Thunder sempre ok a Ovest

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – ICavaliers continuano a vincere nella Estern Conference e nella notte italiana dell’Nba hanno superato a domicilio i Charlotte Hornets con il punteggio di 116 a 102. Non è stato un successo facile anche perchè i padroni di casa con in cattedra i Brandon Miller (25 punti) non hanno mai mollato. Dall’altra parte protagonista Mobley che mette a referto 41 punti con 6 triple. I Cavaliers approfittano del ko dei Boston Celtics, sconfitti in casa da Memphis Grizzlies per 127 a 121 che ottengono l’ottava vitoria nelle ultime nove gare. Grande prova per Morant che chiude con 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. I Miami Heat sonos esti dopo il successo sui Phoenix Suns (121 a 111) che continuano a patire l’assenza di privi di Kevin Durant. Acomadano gli Oklahoma Cityche ottengono in casa dei New Orleans Pelicans il settimo successo nelle ultime otto per 119 a 109.