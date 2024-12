Ilgiorno.it - Natale con Facciavista: arte e inclusione tra Duomo di Monza e Villa Reale

conin tre iniziative fra, via Carlo Alberto e. “La Luce è un Buio Chiaro?“ è il titolo evocativo dell’evento di cui sono stati protagonisti i ragazzi diieri in, ciceroni per un giorno delle vetrate di Carnà. Per la prima volta, i bozzetti originali di Marco Carnà per le due vetrate inserite nelle trifore ai lati del rosone deldi, ritrovati nell’archivio Carnà, sono esposti al pubblico. I ragazzi autistici dihanno creato l’allestimento per i materiali esplicativi illustrando le opere stesse: due scene evangeliche, “La guarigione dell’epilettico indemoniato“ e “Le nozze di Cana“ come ha spiegato Giacomo Cazzaniga, utente di, laureando in Beni culturali, si tratta di due vetrate in vetro legato a piombo.