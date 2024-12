Ilveggente.it - Napoli-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Di nuovo di fronte, a soli tre giorni dall’ottavo di Coppa Italia vinto nettamente dagli uomini di Marco Baroni. Antonio Conte ha scelto di fare turnover totale e i capitolini ne hanno approfittato: una tripletta di uno scatenato Noslin ha rifilato alla capolista dellaA la terza sconfitta in stagione (3-1), sbarrandole la strada verso i quarti di finale.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itQuella del tecnico salentino, checché ne dica il diretto interessato, è sembrata una mossa calcolata: da un lato Conte ha voluto dimostrare che le seconde linee delsono meno forti rispetto a quelle delle altre candidate al tricolore, dall’altro è apparsa evidente la volontà di “sacrificare” una competizione per dedicarsi esclusivamente al campionato.