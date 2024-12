Metropolitanmagazine.it - Moon River: genesi e fortuna di un capolavoro musicale

Le luci dell’alba risvegliano Manhattan, un taxi si ferma sulla Fifth Avenue, lasciando scendere un’elegantissima Audrey Hepburn, fasciata da un tubino nero Givenchy e illuminata da un collier di perle. Le mani della donna stringono un caffè e una danese, mentre lo sguardo, seppur nascosto dai grandi occhiali da sole, è rivolto verso le vetrine di Tiffany & Co., storica gioielleria. In sottofondo, le dolci note di.La scena segna l’inizio di Colazione da Tiffany, film che si basa sull’omonimo romanzo di Truman Capote, e la colonna sonora è firmata da Henry Mancini. Il brano, composto da Johnny Mercer e da Mancini nel 1961, si modella sull’estensione vocale dell’attrice protagonista, ed è udibile più volte nel corso della pellicola.: il testo e le modificheè la colonna sonora di Colazione da Tiffany Nonostante la versione strumentale compaia già nei titoli di testa,viene cantata da Holly Golightly (Audrey Hepburn), che si accompagna con una chitarra, mentre Paul “Fred” Varjak (George Peppard) la osserva da lontano.