Mercatini speciali e zampognari Natale entra nell’antico borgo

Prosegue anche oggi per tutta la giornata l’evento dei “dinel“, con la presenza delle casette di legno in centro che ospitano 50 espositori di oggettistica natalizia e prodotti enogastronomici punto di forza dell’evento giunto alla 21esima edizione. Glisaranno di scena dalle 10 alle 13. Per i buongustai, alle 12, in piazza Giovanni XXIII, sarà possibile assaporare il Risotto e Trippa, preparato con cura dai “Papà dell’Oratorio“. Nel pomeriggio, alle 15, la chiesa parrocchiale ospiterà il Concerto di, con canti e musiche eseguiti dal Corpo Musicale Santa Cecilia. In Casa Volta sarà allestita la mostra video-fotografica dal titolo “Presepe vivente, da San Francesco d’Assisi alla comunità di Lazzate“, a cura di Marco Zorza. Saranno esposti fotografie e filmati che faranno conoscere la storia del presepe e faranno rivivere la tradizione locale del presepe vivente che ha visto protagonista Lazzate negli anni ‘60, ‘70 e ‘80.