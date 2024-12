Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e treni, chiusa per allagamenti la linea tra Reggio Emilia e Sassuolo

, 8 dicembre 2024 – Danni e disagi oggi, domenica 8 dicembre 2024, per ilnel Reggiano e nel Modenese, tra pioggia e neve. A partire da chi ha viaggiato in treno e si è ritrovato a dover passare nel tratto dellaferroviaria che collega, tratto che nel pomeriggio è stato chiuso pere che rimarrà offlimits almeno per tutta la giornata di domani, lunedì 9 dicembre. Per limitare i disagitalia/Tper ha attivato un servizio di autobus sostitutivi ma sono previsti disagi, vista la concomitanza con lo sciopero Tper.importanti anche a Scandiano dove alle 15.30 è stato aperto il Coc (Centro operativo comunale). Tante le criticità idrauliche, con sottopassi allagati in città. In via Sgarbusa, una strada periferica, l'acqua di un campo coltivato ha tracimato e ha invaso la strada.