Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Tumler leader a sorpresa. Della Vite 14mo, migliore degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30I PETTORALI DI PARTENZA19.07: Eliminato l’estone Laine19.07: La pista probabilmente si sta velocizzando con il sole, c’è una buona visibilità ora e lo statunitense Kenney ne approfitta inserendosi in 21ma posizione a 2?5919.06: Anche il tedesco Luitz è davanti a Vinatzer, 23mo a 2?72. L’azzurro rischia grosso19.05: Eliminato l’argentino Gravier19.04: Il tedesco Gratz è dietro per un centesimo a Vinatzer, 26mo a 2?91 dalla testa19.03. Anche lo svedese Hansson si qualifica per la seconda manche, si inserisce al 24mo posto davanti a Vinazter a 2?89 dalla testa19.02: Il tedesco Stockinger elimina Zingerle inserendosi al 22mo posto a 2?71 dalla testa, Vinatzer è 24mo19.01: Eliminato anche il francese Orecchioni, 32mo, eliminato anche il norvegese Wahlqvist19.