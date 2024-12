Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: oltre 50 minuti di riflessione sull’11a mossa per l’indiano!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:06 50diper. Avete letto bene: cinquanta.12:05 Tutto è cambiato dal momento in cuiha mosso in d3, una decisione troppo conservativa alla nonachenon aveva contemplato come tale. Se avesse creato la catena a3-b4-c5, avrebbe senz’altro ristretto le prospettive disul lato di Donna. Invece ora quella casa c5 il Nero la occuperà di Cavallo, e lo sfidante un piano dovrà cercarselo.12:02 Non ricordiamo nei match passati riflessioni di 45su una. Di 40 sì, di 45 no. Eè ancora a cercare di comprendere la natura di una posizione che gli è probabilmente sfuggita di mano, anzi quasi certamente.11:59 Superati i 42 – QUARANTADUE –dadi