Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: cinese già sotto l’ora a disposizione dopo 10 mosse, ma l’indiano non è tranquillo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:46 Mezz’ora di riflessione superata da, che forse sta calcolando ben al di là di un’eventuale g3. Se sarà g3.11:43 Meno di un’ora e mezza adi, che ora riflette da più di 26 minuti.11:40 Il vero grande problema diadesso è che non c’è modo di evitare Cc5 di, il che risolve gran parte dei problemi del Nero. In sostanza il Bianco ha indebolito quel punto e adesso ilpuò usarlo come “base”.11:38adesso ha anche totalmente cambiato il linguaggio del corpo, prima molto, e forse questa sicurezza l’ha tradito in qualche modo in una fase nella quale avrebbe potuto effettuare scelte diverse e più ponderate, invece di giocare al colpo.11:34sta andando verso i venti minuti di riflessione, ma il suo problema, va ridetto, è che la mossa più naturale è passiva, quella migliore non è intuitiva e, in generale, è adesso che deve dar fondo alle sue doti di calcolo.