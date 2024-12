Li usiamo tutti ogni giorno ma pochi sanno che contengono alti livelli di PFAS | purtroppo nessuno ce lo dice!

Leggi su Donnaup.it

Si sente spesso parlare di, ma ti sei mai chiesto in quali prodotti di uso quotidiano si nascondono realmente queste sostanze chimiche dannose e difficili da eliminare? Scopriamo insieme gli oggetti comuni in cui possono celarsi, spesso senza che ce ne rendiamo conto.Quali sono i prodotti ricchi diche? Scopriamoli insieme!I, o sostanze per- e polifluoroalchiliche, sono una vasta classe di composti chimici sintetici utilizzati per conferire proprietà come resistenza all’acqua, ai grassi e alle alte temperature. Sebbene queste caratteristiche li rendano estremamente utili in molti settori, isono noti anche per la loro persistenza nell’ambiente e nell’organismo umano, tanto da essere definiti “sostanze chimiche eterne”.Diversi studi scientifici hanno evidenziato i potenziali effetti dannosi dell’esposizione a queste sostanze.