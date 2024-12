Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “L’ultimo ballo di Charlot” di Fabio Stassi

C’era una volta un bambino mingherlino, che il destino ha fatto venire al mondo in un carrozzone di artisti di strada vicino a una foresta nera al centro dell’Inghilterra.Entrambi i suoi genitori hanno un certo talento. Il padre è cantante, la madre è una soubrette di varietà e fa ridere a crepapelle il pubblico con le sue smorfie buffissime.Con il tempo, però, al bambino le cose cominciano ad andare male. Il papà, a forza di alzare il gomito, ci rimette la vita; Lillie, la madre, piange sempre più spesso e si isola.Ormai, il bambino mingherlino vive in miseria; deve addirittura passare due inverni in un orfanotrofio per poveri. Però non si perde d’animo, perché con lui c’è suo fratello Syd, che quando le cose vanno male prende la sua tromba e gonfia le guance in modo così strano da fargli passare la malinconia.