Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

Le, interviste e streaming, 8Questa sera, domenica 8, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 8La puntata didel programma “Le”, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, avrà come ospiti in studio l’attrice Anna Ferzetti e l’attore Lorenzo Richelmy e racconterà gli ultimi sviluppi del caso di Ramy Elgaml, il giovane morto durante un inseguimento con i Carabinieri a Milano; approfondirà la storia della top model Bianca Balti, che di recente ha rivelato di lottare contro un cancro alle ovaie al terzo stadio; e pubblicherà un’intervista al vicepremier della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, interrogato su diverse questioni relative al settore ferroviario.