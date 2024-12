Il Bisonte Firenze resiste poco più di un’ora con la capolista Conegliano

Leggi su Corrieretoscano.it

Prosecco Doc Imoco– Il3-0 (25-12, 25-22, 25-13)PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 11, Zhu ne, Seki ne, Eckl ne, Lubian 9, De Gennaro (L1), Haak ne, Wo?osz 1, Adigwe 16, Lanier 14, ?ukasik ne, Chirichella 10, Fahr ne, Bardaro (L2) ne. All. Santarelli.IL: Acciarri, Malual 6, Butigan 5, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 9, Mancini 7, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio ne, Davyskiba 3. All. Bendandi.ARBITRI: Armandola – PapadopolNOTE: durata set: 22?, 25?, 22?; muri punto: Imoco 5, Il5; ace: Imoco 10, Il1.– Niente impresa per ilFirenxe, che in casa dellacede lottando solo in un set in una gara che durapiù diin Veneto. LaProsecco Doc Imocoottiene la ventunesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni mostrando la sua grande superiorità, a partire dai 10 ace totali fino ad arrivare alle quattro giocatrici in doppia cifra, con Chirichella Mvp dall’alto dei suoi 10 punti con l’80% in attacco.