Tarantinitime.it - I Giochi di Taranto. Occasione o illusione?

Tarantini Time QuotidianoLa rassegna sportiva internazionale del 2026 vedrà la nostra città (ma non solo) al centro dell’attenzione: sapremo essere pronti oppure i ritardi accumulati peseranno sulla buona riuscita?Nei giorni scorsi, come forse un po’ tutti sanno, si è tornati prepontemente a parlare deidel Mediterraneo, previsti a(ma anche in altri comuni della provincia e della regione) nel 2026. L’è stato il via alla cantierizzazione del nuovo stadio ‘Iacovone’ e di quello del nuoto, mentre sono in fase di avvio anche quelli di altre strutture (il Palaricciardi) e a breve se ne saprà di più e meglio su centro nautico, ex centro sportivo Magna Grecia e qualche altro impianto.Bene così, perchè la prospettiva è una città in grado di proporre strutture all’avanguardia, moderne, efficienti e soprattutto pronte ad accogliere le migliaia di atleti e atlete provenienti dal bacino del Mediterraneo che daranno vita alla kermesse.