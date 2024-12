Lanazione.it - I cento anni del maestro Puccini. Ricordo alla Sala Esse

Nelladei Salesiani di via del Ghirlandaio, a cura della Libreria Gioberti e del Foyer Amici della Lirica di Firenze, è stato presentato il libro “100. Viaggio sentimentale da Lucca al mondo” del giornalista e scrittore Maurizio Sessa, con una lunga esperienza di cronista a La Nazione. L’autore è anche il curatore della mostra documentaria “La Nazione di: immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio” allestita per i 165del nostro giornale. Nel corso della serata, a cui hanno partecipato oltrepersone, è stata presentata l’nza profumata “66”, come glidel compositore lucchese, di Beatrice Granucci dell’Associazione I Profumi di Boboli. La compagnia teatrale I Baccelloni ha messo in scena un libero adattamento di “GiSchicchi” molto applaudito.