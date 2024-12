Napolipiu.com - “Ho parlato con Conte”: Danilo pronto a lasciare la Juventus

Leggi su Napolipiu.com

“Hocon”:la">Il giornalista francese Aouna rivela: il difensore brasiliano dellaa trasferirsi in azzurro a parametro zero la prossima estate.Un’indiscrezione clamorosa arriva dalla Francia sul futuro di. Secondo quanto riportato da Santi Aouna su FootMercato.net, il difensore brasiliano dellaavrebbe già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli.Il 33enne, in scadenza di contratto con i bianconeri a giugno, sarebbe entusiasta di unirsi alla squadra di Antonio. “Secondo nostre fonti”, rivela il giornalista francese, “l’ex giocatore di Real Madrid e Manchester City avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il tecnico per il trasferimento a titolo gratuito in maglia azzurra la prossima estate”.