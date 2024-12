Hanno fregato Genny Savastano L’attore di Gomorra Salvatore Esposito denuncia il socio in affari | Ha fatto sparire 100 mila euro

Leggi su Open.online

Una società per trovare giovani talenti del calcio, cene e incontri importanti, l’accordo con un ex osservatore deln e poi 100svaniti nel nulla. Soldi che servivano per investire nei giocatori ma che sarebbero finiti in vacanze, vestiti di lusso e bonifici (inviati anche a un membro della Fifa). Questa l’amara ricetta alla base dellaper truffa aggravata presentata danoto per il ruolo di Gennaronella serie televisiva. A parlare della vicenda è oggi Elisa Sola su La Stampa.hato ilinAndrea Zinnia, difeso dall’avvocato Antonio Vallone. «Gli davo soldi perché prometteva operazioni economiche molto allettanti, diceva sempre che eravamo vicini a chiudere l’affare della vita», dichiara nella, assistito dal legale Gabriele Vescio.