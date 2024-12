Ilrestodelcarlino.it - Grande successo per "Il caso Jekyll" al Teatro del Giglio con Sergio Rubini

Ottimoper l’apertura della stagione di prosa deldelcon “Il“, pièce tratta da Robert Louis Stevenson, con adattamento di Carla Cavalluzzi e(nella foto), che ne ha curata o anche la regia e interpretata dallo stessoe da Daniele Russo, Geno Diana, Roberto Salemi, Angelo Zampieri e Alessia Santalucia. Un noir/thriller diefficacia, cupo e crudo quanto basta, ambientato in una Londra dove regnano paura e povertà e che affronta il tema psicanalitico del “doppio“ oscuro, dell’ombra che alberga in ognuno di noi.è anche narratore fuori scena ed è davvero bravo Daniele Russo nel doppio ruolo/Hyde. Il pubblico (tanti come sempre, al venerdì, gli studenti delle scuole superiori) che ha gremito ilha apprezzato l’impianto dello spettacolo e l’interpretazione dei protagonisti in scena.