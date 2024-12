Liberoquotidiano.it - "Dovreste chiamare i ragazzi de Il Volo": il segno del "Grande amore", l'oroscopo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ariete I pianeti che incidono sulla vita sentimentale sono in aspetto intrigante anche per i rapporti di vecchia data, il matrimonio. Anche la passionalità di fuoco che voi trasmettete all'altro diventa un tramite per una trasformazione interiore. La cicogna ha sorvolato il tetto delle giovani coppie. Lo dice l'odierna Luna primo quarto in Pesci, domani pomeriggio e sera sarà nel vostroe la festa sarà. Sotto il profilo finanziario il periodo si concluderà con sicuro, vero, successo. Toro È fortuna, primo quarto neldei Pesci, vi accoglie al risveglio e vi segue poi per l'intero giorno. Dovete solo prestare attenzione all'influsso di Marte, che si oppone a Venere, transito che può facilmente provocare fastidi nella salute. Però questa Luna in aspetto ottimo con Urano risulta brillante per la vita sociale e utile per gli affari e le discussioni professionali, che riprendono piuttosto bene.