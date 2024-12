Tvpertutti.it - Domenica In stop improvviso per Mara Venier: cosa è successo in diretta

In è stata interrotta oggi. La storica trasmissione condotta dasu Rai1 sarà trasmessa in due parti per lasciare spazio a un importante evento: l'omaggio di Papa Francesco alla statua dell'Immacolata Concezione in piazza di Spagna, a Roma.Come di consueto,In è partita alle 14:00, subito dopo l'edizione delle 13:30 del TG1.ha guidato la prima parte del programma fino alle 15:30. A quell'ora, la trasmissione si è interrotta per circa un'ora per cedere la linea allada piazza Mignanelli in Roma, dove si svolgerà l'omaggio del Santo Padre alla Vergine Maria in occasione della solennità dell'Immacolata Concezione.La trasmissione riprenderà poi alle 16:25, quandotornerà in studio per condurre la seconda parte diIn fino alle 17:10.