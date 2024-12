Napolipiu.com - Danilo ha detto si al Napoli: il retroscena sul contatto con Conte

hasi al: ilsulcon">Il difensore brasiliano della Juventus ha dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro, ma i bianconeri attendono un rinforzo prima di liberarlo. Ilintensifica la ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il club partenopeo avrebbe individuato inil profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Antonio.L’attuale difesa azzurra può contare su Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani come punti fermi, ma le alternative sono limitate, con Juan Jesus e Rafa Marin che non forniscono al momento sufficienti garanzie tecniche.“Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha avuto nuovi contatti con l’Arsenal per Jakub Kiwior, ma la valutazione di 25 milioni è ancora lontana dalla proposta del”, riporta il quotidiano torinese.