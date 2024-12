Nerdpool.it - Dal 31 dicembre il capolavoro di Zack Snyder non sarà più disponibile su Netflix

Leggi su Nerdpool.it

I film disono attualmente definiti dal suo uso massiccio di effetti visivi, esplosioni e sequenze d’azione intense, ma i suoi primi progetti erano un po’ diversi. Prima di cimentarsi in diversi film nel DC Extended Universe, ha diretto diversi film acclamati dalla critica, di cui 300. Sfortunatamente, l’epopea storica 300 lasceràil 31. Il film è stato presentato in anteprima nel 2007 con un’accoglienza positiva, segnando il secondo impegno editoriale didopo il suo film di zombie di successo del 2004 Dawn of the Dead. 300 èsuda settembre 2024. L’epopea storica, che arriva dopo il successo del Gladiatore del 2000, vedeva Gerard Butler nel ruolo principale di Leonida, così come David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender e altri.